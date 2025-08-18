Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Marie Tharp, la cartographe qui a changé la face des fonds marins

par Suzanne OConnell, Harold T. Stearns Professor of Earth Science, Wesleyan University
La géologue et cartographe américaine Marie Tharp (1920-2006) a révolutionné la conception scientifique du fond océanique, en montrant que ce n’était pas une surface plane ni uniforme.La Conversation


