Observatoire des droits humains

Gaza : un demi-million de personnes sont au bord de la famine, prévient l'ONU

Alors que les médias signalent une intensification des opérations militaires israéliennes contre la plus grande ville de Gaza, un demi-million de personnes sont « au bord de la famine » dans l’enclave palestinienne assiégée, a affirmé lundi le Programme alimentaire mondial (PAM).


© Nations Unies -
Aussi
~ Les cigales, des insectes faussement familiers
~ États-Unis : Recours excessif à la force contre des manifestants à Los Angeles
~ Rayons X et ondes radio dévoilent un objet astronomique qui n’avait jamais encore été observé
~ Spirus Gay, l’acrobate anarchiste qui a fait de sa vie et de son corps une œuvre politique
~ Les banques nationales de développement sont indispensables au financement du développement
~ Apprendre aux étudiants à mieux manger avec l’IA ?
~ Marie Tharp, la cartographe qui a changé la face des fonds marins
~ La dynastie Wendel : onze générations d’acier, de 1704 à aujourd’hui
~ Loi Duplomb, transition énergétique… et si les citoyens reprenaient la main ? Leçons du succès de la campagne « Décarbonons la France »
~ Comment la Chine remodèle le paysage médiatique en Afrique
