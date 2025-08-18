Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comment la Chine remodèle le paysage médiatique en Afrique

par Daouda Cissé, chercheur, Université Gaston Berger
La Chine est ainsi en train de remodeler la manière dont l’information est produite, partagée et contrôlée sur le continent.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
