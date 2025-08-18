Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : recours excessif à la force contre les manifestants à Los Angeles

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des agents du département de police de Los Angeles tirent des projectiles à impact cinétique sur des manifestants devant l'hôtel de ville à Los Angeles, en Californie, le 8 juin 2025. © 2025 Apu Gomes/Getty Images Les forces de l’ordre ont répondu aux manifestations qui se sont déroulées entre le 6 et le 14 juin contre les raids d’immigrants à Los Angeles et dans ses environs en faisant usage d’une force excessive et d’une brutalité délibérée.La réponse agressive des forces de l’ordre aux niveaux local, étatique et fédéral à ces manifestations a été de violemment…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sénégal : Les familles déplacées à l’intérieur du pays par les inondations dans l’incertitude
~ Quand Donald Trump déploie le tapis rouge pour Vladimir Poutine
~ Rosalind Franklin : la scientifique derrière la découverte de la structure de l’ADN, bien trop longtemps invisibilisée
~ Conflit Cambodge–Thaïlande : cinq jours de combats, des siècles de tensions
~ La technologie, carburant du surtourisme… et possible frein ?
~ La technologie, carburant du sourtourisme… et possible frein ?
~ À Gaza, le cauchemar sans fin des personnes handicapées
~ Mali : le flux de réfugiés burkinabés s'intensifie, sous la menace des armes
~ 4.000 morts dans une trentaine de pays : la résurgence du choléra
~ Pollution plastique : les négociations butent, mais les États restent à la table
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter