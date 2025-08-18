Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Sénégal : Les familles déplacées à l’intérieur du pays par les inondations dans l’incertitude

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des pêcheurs travaillant à Saint-Louis, situé à environ 250 kilomètres au nord de la capitale du Sénégal, Dakar, le 8 janvier 2025. © 2025 Andres Gutierrez/Anadolu via Getty Images  Depuis neuf ans, à Khar Yalla, les autorités ont abandonné de fait les familles sénégalaises déplacées à l’intérieur du pays par les inondations côtières depuis la péninsule de la Langue de Barbarie, violant ainsi leurs droits à un niveau de vie suffisant, à l’éducation, à la santé et de prendre part librement à la vie culturelle.Les autorités sénégalaises n’ont pas inclus ces familles…


© Human Rights Watch -
