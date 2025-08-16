Mali : le flux de réfugiés burkinabés s'intensifie, sous la menace des armes

En à peine une semaine, la petite ville de Koro, dans le centre du Mali, a vu affluer plus de 8.000 réfugiés burkinabés. Arrivés à pied ou à moto, le visage marqué par la fatigue, ils ont quitté à la hâte une quinzaine de villages situés le long de la frontière entre les deux pays d’Afrique de l’Ouest.



