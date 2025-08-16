Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

4.000 morts dans une trentaine de pays : la résurgence du choléra

L’épidémie mondiale de choléra a explosé depuis le début de l’année. Avec 31 pays concernés dans le monde, elle a continué de se répandre, sous l’effet des conflits et de la pauvreté, a alerté vendredi l’agence sanitaire mondiale de l’ONU.


