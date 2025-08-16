Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La technologie, carburant du sourtourisme… et possible frein ?

par Adrian Palmer, Professor of Marketing, University of Reading
C’est un facteur qu’on oublie souvent pour expliquer le développement du tourisme de masse. Plutôt que de pointer des groupes sociaux, il peut être intéressant d’analyser l’influence du progrès technologique sur le développement du voyage pour tous – ou presque. Quel impact la technologie pourrait-elle avoir dans les années à venir~ ?

Le touriste n’est plus toujours le bienvenu parmi…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
