Pollution plastique : les négociations butent, mais les États restent à la table

La volonté de sceller un accord mondial juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique s’est heurtée, vendredi, aux divergences persistantes entre États. Réunis pour un cinquième tour de négociations à Genève, les délégués ont convenu de reprendre les discussions à une date ultérieure, faute de consensus.



