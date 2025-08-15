Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

« Une obligation morale » : un médecin à la retraite de retour à Gaza pour affronter la « menace silencieuse »

« Le travail humanitaire ne peut pas être mis à la retraite ». C'est la conclusion à laquelle est arrivé Dr Younis Awadallah, pédiatre âgé de près 70 ans. Quelques années après avoir rangé son stéthoscope, il a décidé de retourner sur le terrain, là où il se sent utile : à Gaza, ravagée par la guerre.


© Nations Unies
