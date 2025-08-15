Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

George P. Marsh, pionnier de la protection de l’environnement au XIXᵉ siècle

par Hans Schlierer, Professeur et coordinateur RSE, EM Lyon Business School
Cet été, « The Conversation » vous emmène à la rencontre de figures de pionnières, mais souvent méconnues, en matière d’écologie. Aujourd’hui, redécouvrons la figure de l’Américain George Perkins Marsh, diplomate, savant du XIXe siècle et précurseur du concept de durabilité.

Pionnier de l’écologie oublié des universitaires comme du grand public, George Perkins Marsh (1801–1882) est un diplomate et savant américain du XIXe siècle, mais aussi l’un des premiers environnementalistes, qui a marqué le début de la réflexion moderne sur l’impact de…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
