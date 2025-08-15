Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : plus de 80.000 personnes déplacées en un mois par les violences en Ituri

Plus de 80.000 personnes ont fui en un mois les violences dans l’est de la République démocratique du Congo, ont alerté vendredi les Nations Unies.


© Nations Unies
