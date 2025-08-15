Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Afghanistan. Les autorités doivent rétablir des cadres juridiques officiels et l’état de droit, et mettre un terme à quatre années d’injustice et d’impunité

par Amnesty International
Les autorités talibanes de facto doivent mettre un terme à l'administration arbitraire et inique de la justice en rétablissant l'état de droit et un cadre constitutionnel et juridique officiel, conformément aux obligations internationales de l'Afghanistan en matière de droits humains, a déclaré Amnesty International le 15 août 2025. Depuis que les talibans se sont emparés du


© Amnestie Internationale -
