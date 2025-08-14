Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Nombre record de victimes civiles en Ukraine en juillet

Le nombre de victimes civiles en Ukraine a atteint en juillet un nouveau record en trois ans, a annoncé la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine dans son dernier rapport sur la protection des civils.


© Nations Unies -
