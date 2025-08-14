Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Afghanistan : quatre ans de règne taliban, une génération effacée

Quatre ans après leur retour au pouvoir, les talibans poursuivent méthodiquement leur entreprise d’effacement des femmes de la vie publique afghane. Plus de 70 décrets ont déjà brisé leurs droits à l’éducation, au travail, à la liberté de mouvement. Et à en croire Susan Ferguson, de l’agence onusienne militant pour l’égalité des sexes, rien ne semble infléchir la tendance. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Nombre record de victimes civiles en Ukraine en juillet
~ Violences sexuelles liées à la guerre : l'ONU dénonce une forte hausse et ajoute le Hamas à sa liste noire
~ Blessures au travail : pourquoi les personnes immigrantes mettent plus de temps à guérir
~ Quatre ans de règne taliban : les Afghans souffrent en silence. Le monde regarde-t-il encore ?
~ Les décès liés à la famine sont en hausse à Gaza, alerte l’ONU
~ Somalie : plus de 15.000 personnes déplacées en trois jours par les combats dans le sud-ouest
~ Syrie : les violences contre les Alaouites pourraient constituer des crimes de guerre
~ Ce que la famine fait au corps humain
~ Soudan : deux ans de guerre et un pays dans l’abîme
~ Pour Montesquieu, seul le pouvoir arrête le pouvoir
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter