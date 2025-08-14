Afghanistan : quatre ans de règne taliban, une génération effacée

Quatre ans après leur retour au pouvoir, les talibans poursuivent méthodiquement leur entreprise d’effacement des femmes de la vie publique afghane. Plus de 70 décrets ont déjà brisé leurs droits à l’éducation, au travail, à la liberté de mouvement. Et à en croire Susan Ferguson, de l’agence onusienne militant pour l’égalité des sexes, rien ne semble infléchir la tendance.



