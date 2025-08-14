Violences sexuelles liées à la guerre : l'ONU dénonce une forte hausse et ajoute le Hamas à sa liste noire

Ils sont plus de 4.600 survivants dans le monde – femmes, hommes, enfants – à avoir subi des violences sexuelles à des fins guerrières en 2024. Une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente, selon un rapport de l'ONU publié jeudi, qui cite pour la première fois le Hamas parmi les auteurs de ces crimes.



