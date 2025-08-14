Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quatre ans de règne taliban : les Afghans souffrent en silence. Le monde regarde-t-il encore ?

par Niamatullah Ibrahimi, Senior Research Fellow, Initiative for Peacebuilding, The University of Melbourne
Arif Saba, Visiting Scholar, International Relations, Deakin University
Safiullah Taye, Researcher and sessional academic, Australian Catholic University
Russie et Chine sortent les talibans de l’isolement. Bientôt, la communauté internationale aura peu de moyens pour les contraindre à changer.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
