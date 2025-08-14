Quatre ans de règne taliban : les Afghans souffrent en silence. Le monde regarde-t-il encore ?
par Niamatullah Ibrahimi, Senior Research Fellow, Initiative for Peacebuilding, The University of Melbourne
Arif Saba, Visiting Scholar, International Relations, Deakin University
Safiullah Taye, Researcher and sessional academic, Australian Catholic University
Russie et Chine sortent les talibans de l’isolement. Bientôt, la communauté internationale aura peu de moyens pour les contraindre à changer.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 14 août 2025