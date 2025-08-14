Somalie : plus de 15.000 personnes déplacées en trois jours par les combats dans le sud-ouest

Les violences persistantes de ces derniers jours ont provoqué le déplacement de plus de plus 15.000 nouvelles personnes dans une province du sud-ouest de la Somalie, qui partage des frontières avec le Kenya et l’Éthiopie, a indiqué jeudi le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).



