Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Somalie : plus de 15.000 personnes déplacées en trois jours par les combats dans le sud-ouest

Les violences persistantes de ces derniers jours ont provoqué le déplacement de plus de plus 15.000 nouvelles personnes dans une province du sud-ouest de la Somalie, qui partage des frontières avec le Kenya et l’Éthiopie, a indiqué jeudi le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Blessures au travail : pourquoi les personnes immigrantes mettent plus de temps à guérir
~ Quatre ans de règne taliban : les Afghans souffrent en silence. Le monde regarde-t-il encore ?
~ Les décès liés à la famine sont en hausse à Gaza, alerte l’ONU
~ Syrie : les violences contre les Alaouites pourraient constituer des crimes de guerre
~ Ce que la famine fait au corps humain
~ Soudan : deux ans de guerre et un pays dans l’abîme
~ Pour Montesquieu, seul le pouvoir arrête le pouvoir
~ Les décès liés à la famine sont en hausse à Gaza, selon l’ONU
~ Les chatbots Jésus ont le vent en poupe : un philosophe les met à l'épreuve
~ Les décès liés à la famine sont en hausse à Gaza, selon l’OCHA
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter