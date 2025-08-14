Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : les violences contre les Alaouites pourraient constituer des crimes de guerre

Les vagues de violence commises par les forces gouvernementales contre la minorité alaouite depuis janvier sur la côte et le centre-ouest de la Syrie ont été « généralisées et systématiques », ont indiqué jeudi des enquêteurs indépendants mandatés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, relevant que ces abus pouvaient, dans certains cas, constituer des « crimes de guerre ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Blessures au travail : pourquoi les personnes immigrantes mettent plus de temps à guérir
~ Quatre ans de règne taliban : les Afghans souffrent en silence. Le monde regarde-t-il encore ?
~ Les décès liés à la famine sont en hausse à Gaza, alerte l’ONU
~ Somalie : plus de 15.000 personnes déplacées en trois jours par les combats dans le sud-ouest
~ Ce que la famine fait au corps humain
~ Soudan : deux ans de guerre et un pays dans l’abîme
~ Pour Montesquieu, seul le pouvoir arrête le pouvoir
~ Les décès liés à la famine sont en hausse à Gaza, selon l’ONU
~ Les chatbots Jésus ont le vent en poupe : un philosophe les met à l'épreuve
~ Les décès liés à la famine sont en hausse à Gaza, selon l’OCHA
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter