Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : deux ans de guerre et un pays dans l’abîme

par Marie Bassi, Enseignante-chercheure. Maîtresse de conférences en science politique, Université Côte d’Azur
La guerre au Soudan, opposant l’armée régulière aux FSR paramilitaires, dure depuis plus de deux ans. Elle a plongé le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Entretien.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
