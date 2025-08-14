Tolerance.ca
Tique, punaise ou moustique ? Apprendre à identifier l’insecte ou autre « petite bête » qui nous a piqués

par Marta Diarte Oliva, Docente en la Universidad de San Jorge (Zaragoza), Universidad San Jorge
Alejandro J. Almenar Arasanz, Profesor área de Fisioterapia, Universidad San Jorge
Quels sont les symptômes associés aux piqûres courantes d’insectes, tiques etc. ? Quand faut-il s’inquiéter (infections, allergies, risque de transmission de la maladie de Lyme par une tique…) ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
