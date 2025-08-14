Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les chatbots Jésus ont le vent en poupe : un philosophe les met à l'épreuve

par Anné H. Verhoef, Professor in Philosophy, North-West University
L'intelligence artificielle générative (IA) parvient de mieux en mieux à imiter les êtres humains. Elle est capable de créer des choses qui étaient auparavant l'apanage des humains, comme de la musique, des textes et des images. L'IA est désormais également utilisée pour imiter Dieu, grâce à des chatbots qui simulent des conversations avec des utilisateurs humains et sont accessibles sur des sites web et des applications.

Dans le christianisme, par exemple, il existe AI Jesus, Virtual…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
