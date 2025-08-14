Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les décès liés à la famine sont en hausse à Gaza, selon l’OCHA

Le nombre de décès causés par la malnutrition touchant tout particulièrement les enfants augmente considérablement dans l’enclave palestinienne, toujours asphyxiée par un blocus humanitaire, ont alerté jeudi des agences humanitaires des Nations Unies.


