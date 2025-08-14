Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : des détenus maltraités et portés disparus après l’attaque israélienne contre la prison d’Evin

par Human Rights Watch
 Les autorités iraniennes ont infligé des mauvais traitements et des violences aux détenus de la prison d’Evin, notamment à des défenseurs des droits humains et dissidents détenus arbitrairement, lors de leur transfert hors de la prison d’Evin après l’attaque israélienne, puis lors du retour de centaines d’entre eux à la prison 46 jours plus tard.Les autorités ont détenu les prisonniers d’Evin dans des établissements surpeuplés, insalubres et infestés par des insectes, et ont refusé de révéler le sort et le lieu où se trouvent certains d’entre eux, un traitement qui équivaut à des disparitions…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Iran : L'attaque israélienne contre la prison d'Evin constitue un crime de guerre manifeste
~ À Gaza, la « guerre contre les enfants » continue : chaque jour la faim tue et le monde regarde
~ Génération Z : l’amour en crise
~ Heinrich von Stackelberg : on ne peut séparer l’économiste du nazi
~ Qu’est-ce que le « trait de côte » des cartes géographiques ?
~ L’opéra en Asie : entre héritage colonial, soft power et appropriation locale
~ Biodiversité : pourquoi ce mot est souvent mal compris
~ Alzheimer : la réalité virtuelle, dernière bouée pour les proches aidants ?
~ Les professionnels de la santé ne sont pas à l’abri des préjugés envers les personnes handicapées
~ Le Sri Lanka a l’occasion de rompre avec l’impunité du passé, estime l'ONU
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter