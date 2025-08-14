Iran : des détenus maltraités et portés disparus après l’attaque israélienne contre la prison d’Evin

par Human Rights Watch

Les autorités iraniennes ont infligé des mauvais traitements et des violences aux détenus de la prison d’Evin, notamment à des défenseurs des droits humains et dissidents détenus arbitrairement, lors de leur transfert hors de la prison d’Evin après l’attaque israélienne, puis lors du retour de centaines d’entre eux à la prison 46 jours plus tard.Les autorités ont détenu les prisonniers d’Evin dans des établissements surpeuplés, insalubres et infestés par des insectes, et ont refusé de révéler le sort et le lieu où se trouvent certains d’entre eux, un traitement qui équivaut à des disparitions…



Lire l'article complet