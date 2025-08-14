Iran : L'attaque israélienne contre la prison d'Evin constitue un crime de guerre manifeste

par Human Rights Watch

Click to expand Image Vue extérieure de la destruction des bâtiments dans l'enceinte nord de la prison d'Evin après les frappes israéliennes du 23 juin 2025 à Téhéran, en Iran. Photo prise le 1er juillet 2025. © 2025 Majid Saeedi/Getty Images Les forces israéliennes ont attaqué illégalement la prison d'Evin à Téhéran le 23 juin 2025, en l'absence de toute cible militaire évidente, tuant et blessant des dizaines de civils, dont des prisonniers, des membres de leur famille et du personnel pénitentiaire.Les frappes, commises pendant les heures de visite des prisonniers, ont considérablement…



Lire l'article complet