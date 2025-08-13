Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Gaza, la « guerre contre les enfants » continue : chaque jour la faim tue et le monde regarde

Le bilan humain s’alourdit avec la régularité d’un métronome. Mardi encore, huit nouveaux Palestiniens, dont trois enfants, sont morts de faim dans la bande de Gaza, selon le ministère de la santé local. Des drames désormais quotidiens, qui illustrent, selon l’ONU, l’aggravation inexorable d’une crise humanitaire hors de contrôle.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Génération Z : l’amour en crise
~ Heinrich von Stackelberg : on ne peut séparer l’économiste du nazi
~ Qu’est-ce que le « trait de côte » des cartes géographiques ?
~ L’opéra en Asie : entre héritage colonial, soft power et appropriation locale
~ Biodiversité : pourquoi ce mot est souvent mal compris
~ Alzheimer : la réalité virtuelle, dernière bouée pour les proches aidants ?
~ Les professionnels de la santé ne sont pas à l’abri des préjugés envers les personnes handicapées
~ Le Sri Lanka a l’occasion de rompre avec l’impunité du passé, estime l'ONU
~ Soudan : le PAM réclame un accès à El Fasher, en proie à la famine et aux massacres de civils
~ Souweïda : région autrefois prospère, ravagée par la violence aujourd'hui
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter