La junte au Niger dissout des syndicats du secteur de la justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, qui faisait parti des officiers ayant renversé le président nigérien Mohamed Bazoum en juillet 2023, s'addresse à ses militants à Niamey, au Niger, le 6 aout 2023. © 2023 AP Photo/Sam Mednick, File Le 7 août, la junte militaire nigérienne a annoncé la dissolution de quatre principaux syndicats du secteur de la justice. Cette décision porte atteinte aux droits des travailleurs à la liberté d'association et à l'indépendance du système judiciaire.Cette dissolution s'inscrit dans un schéma de répression de la junte militaire…



