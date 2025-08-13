Tolerance.ca
Le Sri Lanka a l’occasion de rompre avec l’impunité du passé, estime l'ONU

Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU appelle le gouvernement du Sri Lanka, dans un rapport publié mercredi, à mettre fin à l’impunité et demander des comptes pour les violations et abus graves commis dans le passé.


© Nations Unies -
