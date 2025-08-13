Soudan : le PAM réclame un accès à El Fasher, en proie à la famine et aux massacres de civils

Le Programme alimentaire mondial (PAM) lance un appel urgent pour obtenir un accès humanitaire à la ville d’El Fasher, dans l’ouest du Soudan, où une offensive des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) entrave l’acheminement de l’aide dont dépend la survie de centaines de milliers de civils.

