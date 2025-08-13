Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : le PAM réclame un accès à El Fasher, en proie à la famine et aux massacres de civils

Le Programme alimentaire mondial (PAM) lance un appel urgent pour obtenir un accès humanitaire à la ville d’El Fasher, dans l’ouest du Soudan, où une offensive des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) entrave l’acheminement de l’aide dont dépend la survie de centaines de milliers de civils.


© Nations Unies -
Aussi
