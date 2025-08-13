Nigeria. Des milliers de morts et des centaines de personnes disparues en deux ans dans la région du sud-est

par Amnesty International

Les autorités nigérianes ne parviennent pas à résoudre la crise sécuritaire dans la région du sud-est du pays, où règne impunité et loi du plus fort, et où de nombreux acteurs étatiques et non étatiques se livrent à de graves violations des droits humains et ont tué au moins 1 844 personnes entre janvier 2021 et juin



