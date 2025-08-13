Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Nigeria. Des milliers de morts et des centaines de personnes disparues en deux ans dans la région du sud-est

par Amnesty International
Les autorités nigérianes ne parviennent pas à résoudre la crise sécuritaire dans la région du sud-est du pays, où règne impunité et loi du plus fort, et où de nombreux acteurs étatiques et non étatiques se livrent à de graves violations des droits humains et ont tué au moins 1 844 personnes entre janvier 2021 et juin […] The post Nigeria. Des milliers de morts et des centaines de personnes disparues en deux ans dans la région du sud-est appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Vasectomie, douleur et regrets : ce que le forum en ligne Reddit révèle sur l’expérience des hommes
~ Sommet Trump-Poutine en Alaska : « Ce n’est pas ainsi que l’on met fin à une guerre »
~ Au Niger, l'activiste Ibrahim Oumarou Yacouba se bat pour faire entendre la voix des femmes dites ‘cinquième épouse’
~ « La Mort de Cléopâtre » : une statue qui raconte plus qu’une reine
~ Les jeunes, moteurs d'un avenir plus durable
~ « La réponse internationale n’est pas à la hauteur » : l’adieu amer d’Ulrika Richardson à Haïti
~ Quatre ans après la prise de pouvoir par les Talibans, l’exclusion des femmes afghanes est presque totale
~ Israël, Yémen, Guatemala, Timor oriental… Six stratégies utilisées par les États-Unis pour se distancier des atrocités commises par ceux qu’ils soutiennent
~ Russie : des amendes prévues pour l'utilisation d'Internet
~ Les hôpitaux de Gaza sont saturés face à une vague ininterrompue de blessés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter