Observatoire des droits humains

Au Niger, l'activiste Ibrahim Oumarou Yacouba se bat pour faire entendre la voix des femmes dites ‘cinquième épouse’

par Joel Hevi
Au Niger, certaines communautés sont discriminées socialement et économiquement. C'est le cas des femmes Wahaya qui sont souvent achetées très jeunes à leurs parents comme cinquième épouse.


© Global Voices -
