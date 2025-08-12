Les jeunes, moteurs d'un avenir plus durable

Plus de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans, et les jeunes mènent des actions concrè-tes dans des domaines allant de l'action climatique à l'égalité. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, l'ONU souligne le pouvoir des jeunes à transformer leurs communautés – et le monde entier.



