« La réponse internationale n’est pas à la hauteur » : l’adieu amer d’Ulrika Richardson à Haïti

Elle quitte Port-au-Prince le cœur lourd, à court de mots pour décrire l’ampleur de la crise actuelle. Mardi, Ulrika Richardson, coordinatrice humanitaire des Nations Unies en Haïti, a livré un ultime plaidoyer, emprunt de gravité et d’espoir, avant de prendre ses nouvelles fonctions en Libye à l’automne.


