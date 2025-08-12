Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quatre ans après la prise de pouvoir par les Talibans, l’exclusion des femmes afghanes est presque totale

En 2021, une Afghane aurait pu se présenter à la présidence, mais aucune ne l'a fait. En 2025, elles ne peuvent même plus prendre la parole en public. Un décret des Talibans qualifie de violation morale la prise de parole en public par les femmes.


© Nations Unies -
