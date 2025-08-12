Yémen : entre famine et tensions régionales, l’ONU tire la sonnette d’alarme

Au Yémen, la paix demeure un horizon lointain, sans cesse repoussé par la montée des tensions régionales, la fragmentation économique et une crise humanitaire qui dévore le pays de l’intérieur. Tandis que les lignes de front restent instables, la faim tue désormais plus sûrement que les balles.



