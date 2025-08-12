Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Yémen : entre famine et tensions régionales, l’ONU tire la sonnette d’alarme

Au Yémen, la paix demeure un horizon lointain, sans cesse repoussé par la montée des tensions régionales, la fragmentation économique et une crise humanitaire qui dévore le pays de l’intérieur. Tandis que les lignes de front restent instables, la faim tue désormais plus sûrement que les balles.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël, Yémen, Guatemala, Timor oriental… Six stratégies utilisées par les États-Unis pour se distancier des atrocités commises par ceux qu’ils soutiennent
~ Russie : des amendes prévues pour l'utilisation d'Internet
~ Les hôpitaux de Gaza sont saturés face à une vague ininterrompue de blessés
~ Myanmar : les forces de sécurité impliquées dans des actes de torture, selon des enquêteurs de l’ONU
~ La série « Rome » : vraisemblance ou vérité historique ?
~ Par-delà la musique, les festivals comme scène démocratique : le cas Europavox
~ Vers la fin des puissances hégémoniques ? Comprendre les théories de la domination globale
~ La climatisation peut-elle vraiment rendre malade ? Une microbiologiste nous explique
~ Procès Meta : le démantèlement des entreprises pourrait-il devenir une « nouvelle » sanction dissuasive ?
~ Mégafeux : Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter