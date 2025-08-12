Tolerance.ca
Israël, Yémen, Guatemala, Timor oriental… Six stratégies utilisées par Washington pour se distancier des atrocités commises par ceux qu’ils soutiennent

par Jeff Bachman, Associate Professor, Department of Peace, Human Rights & Cultural Relations, American University School of International Service
Esther Brito Ruiz, Adjunct Instructor, American University School of International Service
Avant Israël à Gaza, les responsables américains ont, au fil de l’histoire, eu recours à diverses stratégies rhétoriques pour se dédouaner des atrocités commises par les dirigeants et pays qu’ils ont soutenus.La Conversation


