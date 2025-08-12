Tolerance.ca
Syndrome de Korsakoff : une démence évitable, due à l’alcool, mais que la France ignore

par Mickael Naassila, Professeur de physiologie, Directeur du Groupe de Recherche sur l'Alcool & les Pharmacodépendances GRAP - INSERM UMR 1247, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Le syndrome de Korsakoff découlant du trouble de l’usage de l’alcool est la première cause de démence précoce en France. Pourtant, la prise en charge médicale des patients est très largement insuffisante, et le problème ignoré.La Conversation


