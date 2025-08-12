Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tique, punaise ou moustique ? Apprendre à identifier l’insecte qui nous a piqués

par Marta Diarte Oliva, Docente en la Universidad de San Jorge (Zaragoza), Universidad San Jorge
Alejandro J. Almenar Arasanz, Profesor área de Fisioterapia, Universidad San Jorge
Quels sont les symptômes associés aux piqûres d’insectes les plus courantes ? Quand faut-il s’inquiéter (infections, allergies, risque de transmission de la maladie de Lyme par une tique…) ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
