Observatoire des droits humains

Le système de santé mondial peut se reconstruire après la réduction de l'aide américaine : voici comment

par Jonathan E. Cohen, Professor of Clinical Population and Public Health Sciences, Keck School of Medicine and Director of Policy Engagement, Institute on Inequalities in Global Health, University of Southern California
Les coupes budgétaires drastiques du gouvernement américain ont plongé une grande partie du secteur de la santé mondiale dans un climat de peur et d'incertitude. Autrefois fleuron de la politique étrangère américaine et évaluée à quelque 12 milliards de dollars par an, la santé mondiale a été reléguée au second plan dans un département d'État réorganisé autour de l’agenda « America…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
