Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Arbres urbains ou toitures réfléchissantes : quelle est la meilleure solution pour les villes afin de lutter contre la chaleur ?

par Ian Smith, Research Scientist in Earth & Environment, Boston University
Lucy Hutyra, Distinguished Professor & Chair of Earth and Environment, Boston University, Boston University
Planter des arbres ou blanchir les toits ? L’efficacité dépend du tissu urbain. Une stratégie localisée peut abaisser la température et soulager le réseau électrique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
