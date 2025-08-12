Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cumbias, émoticônes et clics : l’arsenal numérique des groupes armés pour recruter en Colombie

Les réseaux sociaux sont devenus une nouvelle porte d'entrée pour les groupes armés en Colombie. Sur fonds de cumbia et de corridos, des vidéos cherchent à séduire les adolescents. ONU Info s'est entretenu avec deux enseignants issus de zones de conflit.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Syndrome de Korsakoff : une démence évitable, due à l’alcool, mais que la France ignore
~ Pourquoi l’alcool augmente le risque de cancer, et ce, dès le premier verre
~ Tique, punaise ou moustique ? Apprendre à identifier l’insecte qui nous a piqués
~ Le système de santé mondial peut se reconstruire après la réduction de l'aide américaine : voici comment
~ Arbres urbains ou toitures réfléchissantes : quelle est la meilleure solution pour les villes afin de lutter contre la chaleur ?
~ Tchad : 20 ans de prison pour un dirigeant de l'opposition
~ Sydney Sweeney, American Eagle et le retour à une féminité « traditionnelle »
~ Gaza : l'ONU condamne le meurtre de six journalistes palestiniens
~ La sécurité maritime est essentielle à la prospérité mondiale, souligne l'ONU
~ Marguerite de Wendel, « la dame du fer » des forges françaises, une capitaine d’industrie d’exception
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter