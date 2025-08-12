Tchad : 20 ans de prison pour un dirigeant de l'opposition

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants à Paris, en France, brandissent des drapeaux tchadiens lors d'une manifestation pour la liberation de Succès Masra le 31 mai 2025. © 2025 Umit Donmez / Anadolu via AFP (Nairobi) – La condamnation et la peine de 20 ans d'emprisonnement prononcés le 9 août 2025 à l'encontre de Succès Masra, dirigeant du principal parti d'opposition tchadien, sont l'aboutissement d'un procès fondé sur des accusations à caractère politique, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Succès Masra, l’ancien Premier ministre, est un fervent détracteur du président Mahamat…



