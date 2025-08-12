Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tchad : 20 ans de prison pour un dirigeant de l'opposition

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestants à Paris, en France, brandissent des drapeaux tchadiens lors d'une manifestation pour la liberation de Succès Masra le 31 mai 2025. © 2025 Umit Donmez / Anadolu via AFP (Nairobi) – La condamnation et la peine de 20 ans d'emprisonnement prononcés le 9 août 2025 à l'encontre de Succès Masra, dirigeant du principal parti d'opposition tchadien, sont l'aboutissement d'un procès fondé sur des accusations à caractère politique, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Succès Masra, l’ancien Premier ministre, est un fervent détracteur du président Mahamat…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Gaza : l'ONU condamne le meurtre de six journalistes palestiniens
~ La sécurité maritime est essentielle à la prospérité mondiale, souligne l'ONU
~ Marguerite de Wendel, « la dame du fer » des forges françaises, une capitaine d’industrie d’exception
~ République centrafricaine : les énergies renouvelables peuvent-elles contribuer à la stabilité ?
~ Argentine : le risque d’une nouvelle crise monétaire
~ Résurgence du paludisme aux Comores : où en est-on de son élimination ?
~ Sydney Sweeney, American Eagle et le retour à une féminité « traditionnelle »
~ Gaza : des enfants continuent « de mourir de faim et à cause des bombardements », fustige l'ONU
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur la sécurité maritime
~ Le Conseil de sécurité s'inquiète de l'escalade meurtrière dans la région de Souweïda en Syrie
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter