Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : l'ONU condamne le meurtre de six journalistes palestiniens

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) ont condamné lundi le meurtre de six journalistes palestiniens lors d'une frappe israélienne dans la ville de Gaza le 10 août.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La sécurité maritime est essentielle à la prospérité mondiale, souligne l'ONU
~ Marguerite de Wendel, « la dame du fer » des forges françaises, une capitaine d’industrie d’exception
~ République centrafricaine : les énergies renouvelables peuvent-elles contribuer à la stabilité ?
~ Argentine : le risque d’une nouvelle crise monétaire
~ Résurgence du paludisme aux Comores : où en est-on de son élimination ?
~ Sydney Sweeney, American Eagle et le retour à une féminité « traditionnelle »
~ Gaza : des enfants continuent « de mourir de faim et à cause des bombardements », fustige l'ONU
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur la sécurité maritime
~ Le Conseil de sécurité s'inquiète de l'escalade meurtrière dans la région de Souweïda en Syrie
~ L’épidémiologie sans les sciences humaines : un regard incomplet sur la santé
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter