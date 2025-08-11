Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La sécurité maritime est essentielle à la prospérité mondiale, souligne l'ONU

Le transport maritime est crucial pour l’économie mondiale, avec plus de 100.000 navires par jour transportant environ 80 % du commerce mondial, mais il reste vulnérable aux perturbations causées par les tensions géopolitiques et la criminalité transnationale.


© Nations Unies -
