Observatoire des droits humains

République centrafricaine : les énergies renouvelables peuvent-elles contribuer à la stabilité ?

par Romain Esmenjaud, Docteur du Graduate Institute, chercheur associé à l’Institut Français de Géopolitique (IFG - Laboratoire de recherche de l’Université Paris 8, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Sophie Rutenbar, Visiting Scholar au Center on International Cooperation, New York University
En République centrafricaine, l’un des pays les moins électrifiés du monde, une transition vers les énergies renouvelables aurait de multiples effets bénéfiques, y compris en termes sécuritaires.La Conversation


