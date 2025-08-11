République centrafricaine : les énergies renouvelables peuvent-elles contribuer à la stabilité ?

par Romain Esmenjaud, Docteur du Graduate Institute, chercheur associé à l’Institut Français de Géopolitique (IFG - Laboratoire de recherche de l’Université Paris 8, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Sophie Rutenbar, Visiting Scholar au Center on International Cooperation, New York University