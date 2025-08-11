Résurgence du paludisme aux Comores : où en est-on de son élimination ?
par Attoumane ARTADJI, Géographe de la santé et Ingénieur de Recherche en Sciences de l'Information Géographique au LPED, AMU, IRD, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Vincent Herbreteau, Géographe de la santé, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Depuis vingt ans, une lutte est engagée contre le paludisme aux Comores. À terme, l’élimination de cette maladie dans ce pays n’est pas impossible, mais cet objectif demeure lointain.
- lundi 11 août 2025