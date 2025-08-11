Gaza : des enfants continuent « de mourir de faim et à cause des bombardements », fustige l'ONU

Alors que chaque jour apporte son lot d’images poignantes de ces « pièges mortels » que sont devenus les sites de distribution d’aide de la Fondation humanitaire de Gaza, des enfants continuent « de mourir de faim et à cause des bombardements » dans le territoire assiégé, ont fustigé lundi des agences humanitaires des Nations Unies.



Lire l'article complet