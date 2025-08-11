Le Conseil de sécurité s'inquiète de l'escalade meurtrière dans la région de Souweïda en Syrie

Le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé dimanche son inquiétude face à la forte escalade de la violence dans la région de Souweïda en Syrie depuis la mi-juillet, condamnant les attaques contre les civils et appelant à une protection urgente et à un accès humanitaire.



