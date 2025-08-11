Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Conseil de sécurité s'inquiète de l'escalade meurtrière dans la région de Souweïda en Syrie

Le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé dimanche son inquiétude face à la forte escalade de la violence dans la région de Souweïda en Syrie depuis la mi-juillet, condamnant les attaques contre les civils et appelant à une protection urgente et à un accès humanitaire.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Marguerite de Wendel, « la dame du fer » des forges françaises, une capitaine d’industrie d’exception
~ République centrafricaine : les énergies renouvelables peuvent-elles contribuer à la stabilité ?
~ Argentine : le risque d’une nouvelle crise monétaire
~ Résurgence du paludisme aux Comores : où en est-on de son élimination ?
~ Sydney Sweeney, American Eagle et le retour à une féminité « traditionnelle »
~ Gaza : des enfants continuent « de mourir de faim et à cause des bombardements », fustige l'ONU
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur la sécurité maritime
~ L’épidémiologie sans les sciences humaines : un regard incomplet sur la santé
~ La plage n’a pas toujours été une destination de vacances : pour les Grecs de l’Antiquité, c’était un endroit effrayant
~ Le tambour sacré de Côte d'Ivoire revient : leçons du Kenya pour transformer des vies
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter