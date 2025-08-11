Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le tambour sacré de Côte d'Ivoire revient : leçons du Kenya pour transformer des vies

par Timothy Gachanga, Lecturer, Kenyatta University
Une exposition kenyane dans des zones de conflit offre un aperçu de la manière dont la Côte d'Ivoire pourrait utiliser le tambour pour favoriser la réconciliation.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
