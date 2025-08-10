Réunion du Conseil de sécurité : l’ONU juge « terrifiant » le plan israélien de prise de contrôle de Gaza

Alors que la situation à Gaza continue de se détériorer, l’approbation par le gouvernement israélien d’un plan visant à une prise de contrôle militaire complète de l’enclave palestinienne « risque d'ouvrir un nouveau chapitre terrifiant dans ce conflit », a prévenu dimanche un haut responsable de l’ONU lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité.



